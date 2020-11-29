تطوير طرق الدمام المحورية لربط المنطقة المركزية بالكورنيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة المنطقة الشرقية عددا من مشاريع تطوير الطرق المحورية والمجاورات السكنية بالدمام بقيمة 127 مليون ريال، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وأنسنة الأحياء السكنية، التي تتوافق مع برنامج جودة الحياة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان، أن الأمانة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع تأهيل الطرق المحورية بمدينة الدمام لربط المنطقة المركزية بمنطقة الكورنيش، وإعادة تأهيل المجاورات السكنية في حي البديع وحي السلام، برصف عدد من الطرق وتزويدها بأشجار الظل والمقاعد، وتوفير أرصفة مشاة وإنارة تجميلية، وممرات آمنة للمساكن ومواقع الخدمات.

وأشار إلى أن المشاريع المستهدفة تتضمن شارع عبدالله بن رواحة، والشارع التاسع، والشارع الحادي عشر، وشارع الواقدي، وشارع سفيان بن وهب، حيث بدأ العمل بشارع عبدالله بن رواحة الرابط ما بين طريق الخليج العربي وطريق الأزدي، وبلغت نسبة الإنجاز 73 % من أعماله، وتجاوزت نسبة إنجاز العمل بالشارع التاسع الرابط ما بين طريق الخليج وطريق الملك عبدالعزيز 45%، ويجري العمل بشارع سفيان بن وهب من تقاطعه مع شارع عبدالله بن رواحة وحتى تقاطعه مع الشارع الثامن عشر بنسبة إنجاز تصل إلى 50%.

وتوقع الصفيان افتتاح هذه الشوارع في الربع الأول من عام 2021م، بإجمالي أطوال 5000 متر طولي ومساحة 145000 م2، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن أعمال الإزالة والتسوية الترابية وأعمال السفلتة وأرصفة المشاة ومواقف السيارات، إضافة إلى أعمال شبكة الري والتشجير وأعمال الإنارة ومسار للدراجات.

المشاريع تتضمن: