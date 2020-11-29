شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يشدد على مراقبة وضبط المخالفات البيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، أهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، ومراقبة وضبط المخالفات البيئية.

واستمع أمير مكة خلال استقباله في مكتبه، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر الحربي، إلى شرح عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، كذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.

من جانبه أعرب الحربي عن شكره لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته لجميع أعمال القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة.