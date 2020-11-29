ضبط مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء تجوله بمركبته

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وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول ويظهر فيه شخص يتباهى بسلاح ناري أثناء تجوله بمركبته في طريق عام بمحافظة الأفلاج وإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية، معرضا حياة الآخرين للخطر ودون مسؤولية منه بعواقب الأمور وتوثيقه لتلك الجريمة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن في العقد الثالث من العمر، أطلق أعيرة نارية أثناء تجوله بمركبته في طريق عام بمحافظة الأفلاج، وأطلق أخرى في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية معرضا حياة الآخرين للخطر.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول ويظهر فيه شخص يتباهى بسلاح ناري أثناء تجوله بمركبته في طريق عام بمحافظة الأفلاج وإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية، معرضا حياة الآخرين للخطر ودون مسؤولية منه بعواقب الأمور وتوثيقه لتلك الجريمة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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