شكرا لقرائتكم خبر نشر ثقافة ريادة الأعمال بتعليم نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم، والإسهام في تهيئة الطلاب والطالبات لسوق العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي (بنين - بنات) أمس، -عن بعد- ملتقى (ريادة الأعمال.. طموحات ورؤى لمستقبل زاهر)، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم، والإسهام في تهيئة الطلاب والطالبات لسوق العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.

كانت هذه تفاصيل خبر نشر ثقافة ريادة الأعمال بتعليم نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.