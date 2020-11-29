جامعة الملك فيصل ترتبط بشبكة «معين»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضمت جامعة الملك فيصل ممثلة بعمادة تقنية المعلومات عضوا في شبكة «معين» التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهي شبكة وطنية بحثية موازية لشبكة الإنترنت الحالية، وبسرعات عالية تبدأ من 2.500 ميجا بت/ثانية وحتى 10.000 ميجا بت/ثانية، مخصصة لخدمة الأغراض العلمية والبحثية والصناعية، وتتمتع شبكة «معين» بالربط البيني مع الشبكات البحثية المماثلة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا لتيسير التواصل مع الباحثين في مختلف أنحاء العالم والاستفادة من الخدمات ذات العلاقة.

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