إزالة أسوار مخالفة في هوارنية جدة

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وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت إزالة أحواش مقامة بطرق مخالفة. لافتا إلى أن البلدية كثفت الجولات التي تعمل على مراقبة كل المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية عددا من الأسوار بحي «الهوارنية»، والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ12,400 ألف م2، يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت إزالة أحواش مقامة بطرق مخالفة. لافتا إلى أن البلدية كثفت الجولات التي تعمل على مراقبة كل المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

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