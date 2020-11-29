إنجاز 92% من أعمال سفلتة 7 أحياء في نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة منطقة نجران 92% من مشروع سفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية في 7 أحياء داخل مدينة نجران.

وأكد أمين المنطقة المكلف المهندس عيد العتيبي أن الأمانة تعمل على تنفيذ وتوسعة وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء، مشددا على المقاولين سرعة استكمال المشروعات، وزيادة نسبة الإنجاز، وفقا لأعلى معايير الجودة والأداء.

وبين أن تكلفة المشروع الإجمالية تبلغ 14.642.580 ريالا، وتشمل تسوية وتمهيد وسفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية وأعمال الإنارة في مخططات بأحياء زور آل الحارث، زور وادعة، زور العماري، الموفجة، الغيضة، شعب بران، الحضن.