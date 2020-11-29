شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 92% من أعمال سفلتة 7 أحياء في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد أمين المنطقة المكلف المهندس عيد العتيبي أن الأمانة تعمل على تنفيذ وتوسعة وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء، مشددا على المقاولين سرعة استكمال المشروعات، وزيادة نسبة الإنجاز، وفقا لأعلى معايير الجودة والأداء.وبين أن تكلفة المشروع الإجمالية تبلغ 14.642.580 ريالا، وتشمل تسوية وتمهيد وسفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية وأعمال الإنارة في مخططات بأحياء زور آل الحارث، زور وادعة، زور العماري، الموفجة، الغيضة، شعب بران، الحضن.
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