- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ذكرت وزارة الصحة التركية أن حصيلة وفيات "كوفيد -19" اليومية سجّلت رقمًا قياسيًّا لليوم السابع على التوالي اليوم الأحد مع 185 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبيّنت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء في مارس بلغ 13558، وفقًا لـ"رويترز".
وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في تركيا، بما في ذلك الحالات دون أعراض، بشكل طفيف إلى 29281 على مدى أربعة أشهر.
فيروس كورونا الجديد
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 08:56 PM
إجمالي الحالات يرتفع إلى 13558لليوم السابع على التوالي.. حصيلة قياسية لوفيات "كورونا" في تركيا
ذكرت وزارة الصحة التركية أن حصيلة وفيات "كوفيد -19" اليومية سجّلت رقمًا قياسيًّا لليوم السابع على التوالي اليوم الأحد مع 185 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبيّنت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء في مارس بلغ 13558، وفقًا لـ"رويترز".
وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في تركيا، بما في ذلك الحالات دون أعراض، بشكل طفيف إلى 29281 على مدى أربعة أشهر.
، لليوم السابع على التوالي.. حصيلة قياسية لوفيات "كورونا" في تركيا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم السابع على التوالي.. حصيلة قياسية لوفيات "كورونا" في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.