محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أودى بحياة 68 مريضًا في 24 ساعة أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 214307 إصابات. وأضافت الوزارة في بيان صحفي بأنها سجَّلت 68 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 2694 حالة. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 بعد تسجيل 5862 حالة إضافية. فيروس كورونا الجديد 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 08:49 PM الفيروس أودى بحياة 68 مريضًا في 24 ساعة بـ3598 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الأردن تقفز إلى 214307 بـ3598 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الأردن تقفز إلى 214307 أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 214307 إصابات. وأضافت الوزارة في بيان صحفي بأنها سجَّلت 68 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 2694 حالة. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 بعد تسجيل 5862 حالة إضافية. الكلمات المفتاحية ، بـ3598 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الأردن تقفز إلى 214307 ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر بـ3598 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الأردن تقفز إلى 214307 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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