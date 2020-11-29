محمد بن مسعود - الدمام - تعافي 957 مريضًا من الفيروس سجَّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 وفاة، و1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و957 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وبيَّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.7 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5 في المئة، ونسبة الوفيات 0.8 في المئة من مجمل الإصابات. فيروس كورونا الجديد 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 08:46 PM تعافي 957 مريضًا من الفيروس حصيلة 24 ساعة: إصابة 1927 فلسطينيًّا بـ"كورونا" ووفاة 16 حصيلة 24 ساعة: إصابة 1927 فلسطينيًّا بـ"كورونا" ووفاة 16 سجَّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 وفاة، و1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و957 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وبيَّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.7 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5 في المئة، ونسبة الوفيات 0.8 في المئة من مجمل الإصابات. الكلمات المفتاحية ، حصيلة 24 ساعة: إصابة 1927 فلسطينيًّا بـ"كورونا" ووفاة 16 ،

المصدر : الخليج 365

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