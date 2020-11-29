، العراق.. احتراق مصفاة نفط بعد استهدافها بصاروخ ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم يسفر عن سقوط ضحايا

أفاد مسؤولان عراقيان، اليوم (الأحد)، بأن صاروخًا سقط داخل مصفاة السينية للنفط في شمال البلاد؛ مما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار طفيفة.

وأضاف أن رجال الإطفاء لا يزالون يحاولون احتواء الحرائق، الذي اندلع بعد أن أصاب الصاروخ مستودعًا لتخزين الوقود داخل مصفاة السينية، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن المسؤولان أن الحريق لم يسفر عن سقوط ضحايا في المصفاة التي تقع بالقرب من "بيجي"، أكبر مصفاة نفط عراقية في محافظة صلاح الدين الشمالية.