شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الجوازات فترة صلاحية تأشيرة خروج نهائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات فترة صلاحية تأشيرة خروج نهائي، و عقوبة عدم المغادرة. أوضحت المديرية العامة للجوازات فترة صلاحية تأشيرة خروج نهائي، و عقوبة عدم المغادرة. وأوضحت الجوازات: "يتم إصدار تأشيرة خروج نهائي عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل علماً أنه يشترط مغادرة المستفيد خلال ٦٠ يوم من تاريخ الإصدار لتجب الغرامة. ‏‎‎وأضافت أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يوم تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة و يشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء .

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