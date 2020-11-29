الجبير يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع سفير اليونان

خلال استقباله بمقر الوزارة..
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة إليكسيس كونستانتوبولوس.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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