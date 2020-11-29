السعودية اليوم / تراجع ترتيب العراق في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا



بغداد 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

تراجع ترتيب العراق إلى المرتبة 20 في عدد الإصابات بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم أن العراق تراجع إلى المرتبة 20 في الجدول العالمي لعدد الإصابات بفيروس كورونا, فيما تراجع إلى المرتبة 22 في جدول الوفيات بعد ما كان يحتل المرتبة 12 في الجدول المذكور.

وعدّت استمرار تراجع عدد الإصابات إلى نهاية فصل الشتاء إشارة على انحسار الوباء نتيجة تحقق مناعة مجتمعية واسعة أسهمت بتقليل فرص انتقال المرض.

// انتهى //

19:21ت م

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بغداد 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واستراجع ترتيب العراق إلى المرتبة 20 في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد ما كان يحتل المرتبة 11 في الجدول العالمي.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم أن العراق تراجع إلى المرتبة 20 في الجدول العالمي لعدد الإصابات بفيروس كورونا, فيما تراجع إلى المرتبة 22 في جدول الوفيات بعد ما كان يحتل المرتبة 12 في الجدول المذكور.وعدّت استمرار تراجع عدد الإصابات إلى نهاية فصل الشتاء إشارة على انحسار الوباء نتيجة تحقق مناعة مجتمعية واسعة أسهمت بتقليل فرص انتقال المرض.// انتهى //19:21ت م0160

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