السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 وفاة و1927 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

18:57ت م

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رام الله 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 وفاة و1927 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " و957 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.// انتهى //18:57ت م0156

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