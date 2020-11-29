السعودية اليوم / "الصحة" تطلق حملة توعوية تحت شعار " عيونك تكفي"



الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة توعوية تفاعلية تحت شعار (عيونك تكفي) تهدف من خلالها إلى التذكير بأهمية لبس الكمامة في كل مكان وحث جميع أفراد المجتمع على الالتزام بلبسها للوقاية من فيروس

وتتضمن الحملة الكثير من المنتجات التوعوية ومقاطع الفيديو التي تبين فوائد الكمامة، حيث سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة مواصلة للحملة التوعوية بفيروس كورونا التي أطلقتها الوزارة منذ بدء الفيروس بعنوان "الوقاية من كورونا" ، حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا COVID-19 ، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم -بإذن الله- في الوقاية منه والحد من انتشاره، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة .

// انتهى //

18:36ت م

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الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأطلقت وزارة الصحة اليوم حملة توعوية تفاعلية تحت شعار (عيونك تكفي) تهدف من خلالها إلى التذكير بأهمية لبس الكمامة في كل مكان وحث جميع أفراد المجتمع على الالتزام بلبسها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، حيث يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وتتضمن الحملة الكثير من المنتجات التوعوية ومقاطع الفيديو التي تبين فوائد الكمامة، حيث سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية.وتأتي هذه الخطوة مواصلة للحملة التوعوية بفيروس كورونا التي أطلقتها الوزارة منذ بدء الفيروس بعنوان "الوقاية من كورونا" ، حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا COVID-19 ، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم -بإذن الله- في الوقاية منه والحد من انتشاره، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة .// انتهى //18:36ت م0152

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