شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​"الداخلية" تضبط قرابة 13 ألف مخالفة لإجراءات كورونا في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، خلال أسبوع ، من ضبط 12855 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا،، وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الأولى بـ 3290 مخالفة، فيما رصدت 1114 مخالفة بالشرقية. .

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