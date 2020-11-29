شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة أسبوعية.. آلية جديدة للإعلان عن إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

- متحدث الصحة: تسجيل 217 ‏إصابة جديدة و 386حالة تعافٍ

أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أنه سيكون هناك آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا كوفيد 19 في المملكة وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم , مبينا أنه كان هناك حالات انتشار ملحوظة في المدينة المنورة ثم بدأت تتراجع بحمد الله، وذلك بفضل الله ثم بالأدوار المهمة التي قامت بها الجهات المختصة وإمارة المنطقة والتقيد بالإجراءات الإحترازية.

وأكد أنه بمشيئة الله ثم بتقيد الجميع سيكون هناك تحسن لكافة المناطق، مشددا على التقيد بالاشتراطات الصحية.

وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أنه تم تسجيل 217 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (357128) حالة، من بينها (4835) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (674) حالة حرجة.

وبين أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (346409) حالات بإضافة (386) حالة تعافٍ جديدة , فيما بلغ عدد الوفيات (5884) حالة، بإضافة (14) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً" , كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (9576718) فحصا مخبريا دقيقا وذلك بإضافة (34616) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحث متحدث الصحة , على الذهاب إلى عيادات تطمن في حال الشعور بأي أعراض وخاصة الأعراض التنفسية حتى وإن لم تظهر نتيجة الفحص , مشددا على أن من أهم الاشتراطات الصحية" ارتداء الكمامات، وغسل اليدين بإستمرار، وعدم المصافحة، وترك المسافات الآمنة، وتهوية الأماكن بشكل جيد" .

وأضاف أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 5260242 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1614146 مراجعا ، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 22113480 شخصا عبر مركز 937.