7 فوائد لا تصدق لـ زيت الحبة السوداء 

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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يوجد في الطبيعة مجموعة متنوعة من الأعشاب والنباتات التي توفر الوقاية والعلاج لأغلب أنواع الاضطرابات الصحية، مثل استخدام القرفة لارتفاع مستويات السكر في الدم، والليمون لتعزيز جهاز المناعة، والشاي الأخضر للحماية من السموم، لكن لا يوجد فيها ما ينافس الحبة السوداء أو حبة البركة، وقد اكتشفت الدراسات مجموعة واسعة من فوائد زيت الحبة السوداء، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

7 فوائد لـ زيت الحبة السوداء

1- محاربة مرض السكري

وجدت إحدى الدراسات أن تناول جرامين فقط يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الجلوكوز، وهو أمر لا بد منه لمرضى السكري، وهو لا يساعد في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، ولكنه يمنع الجسم من مقاومة الأنسولين أيضًا.

2- وقف التشنجات

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الصرع، قد يكون زيت الحبة السوداء علاجًا لهم، حيث تكمن إحدى فوائده في قدرته على منع التشنجات، بحسب ما اكتشفت دراسة في عام 2007.

3- قتل بكتيريا المعدة

يُعد هذا النوع من البكتيريا أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل المعدة، ولكن بفضل المركبات المضادة للبكتيريا في زيت حبة البركة يمكنك التخلص منها نهائيًا.

4- خفض ضغط الدم

يمكن أن يساعد تناول ما بين 100 و 200 ملليجرام مرتين يوميًا لمدة شهرين في خفض ضغط الدم، وبالنظر إلى أن أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة في العالم اليوم، فإن ارتفاع ضغط الدم هو بالتأكيد أمر يدعو للقلق، وباستخدام زيت الحبة السوداء، يمكنك التحكم في ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

5- قمع نمو السرطان

في إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، تم إعطاء زيت الحبة السوداء للفئران من أجل علاج سرطان القولون، وأثبت الزيت أنه فعال تقريبًا مثل بعض العوامل الكيميائية المستخدمة في علاج سرطان القولون اليوم، حيث قمع نمو السرطان دون الآثار الجانبية التي لا تعد ولا تحصى التي تسببها أدوية العلاج الكيميائي.

6- منع الربو

وجدت دراسة أجريت عام 2009 أن الثيموكينين الموجود في الزيت مركب قوي مضاد للربو، ويُعتقد أنه أكثر فعالية في علاج الربو من عقار فلوتيكاسون، وقالت دراسة أخرى أن غلي البذور السوداء في الماء يمكن أن يساعد في فتح المسالك الهوائية ومنع نوبات الربو.

7- التخلص من الإدمان

يعد التخلص من إدمان المواد الأفيونية من أصعب الأشياء في العالم، لكن زيت الحبة السوداء قد يجعل الأمر أسهل قليلاً، وقد وجدت إحدى الدراسات أن البذور السوداء يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الاعتماد على المواد الأفيونية، وإدارة أعراض الانسحاب التي تحدث عند محاولة الإقلاع عن المواد المخدرة بما فيها التدخين.

