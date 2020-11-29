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قُتل سبعة مدنيين، وجُرح عشرةٌ آخرون في مجزرة دامية ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، اليوم (الأحد).
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، أن ميليشيا الحوثي قصفت بقذائف المدفعية قرية القازة بمديرية الدريهمي وتسببت في مقتل سبعة مدنيين وإصابة عشرة آخرين من النساء والأطفال.
وبيّن المصدر أن حالة عدد من الجرحى حرجة للغاية جراء إصابتهم الخطيرة التي تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم؛ حيث جرى تحويلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود لاستكمال تلقي العلاج.
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 06:53 PM
7 قتلى و10 جرحى بينهم أطفال ونساءبالفيديو.. الحوثيون يرتكبون مجزرة ضد المدنيين في الدريهمي
قُتل سبعة مدنيين، وجُرح عشرةٌ آخرون في مجزرة دامية ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، اليوم (الأحد).
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، أن ميليشيا الحوثي قصفت بقذائف المدفعية قرية القازة بمديرية الدريهمي وتسببت في مقتل سبعة مدنيين وإصابة عشرة آخرين من النساء والأطفال.
وبيّن المصدر أن حالة عدد من الجرحى حرجة للغاية جراء إصابتهم الخطيرة التي تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم؛ حيث جرى تحويلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود لاستكمال تلقي العلاج.
، بالفيديو.. الحوثيون يرتكبون مجزرة ضد المدنيين في الدريهمي ،
المصدر : الخليج 365
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