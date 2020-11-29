، التعادل الإيجابي سيد الموقف.. بين التعاون والاتفاق ،

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حسم التعادل الإيجابي مواجهة التعاون وضيفه الاتفاق بهدف لمثله ليواصل الأخير نزف النقاط للجولة الرابعة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز في بريدة لحساب الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده؛ حيث رفع التعاون رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثامن، وأيضاً رفع الاتفاق رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.
النيران الصديقة منحت التقدم مبكراً للتعاون منذ الدقيقة 13 عن طريق مدافع الاتفاق سعيد الربيعي الذي حول عرضية ميتشيل ديوك في شباك فريقه.
ورفض لاعبو الاتفاق الدخول لغرفة تبديل الملابس متأخرين بالنتيجة؛ حيث تمكن فيليب كيش من تعديل النتيجة من علامة الجزاء عند الدقيقة (44).
في الشوط الثاني محاولات الفريقين للتسجيل لم تأت بثمارها ليطلق الحكم محمد الهويش صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
التعادل الإيجابي سيد الموقف.. بين التعاون والاتفاقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-29
حسم التعادل الإيجابي مواجهة التعاون وضيفه الاتفاق بهدف لمثله ليواصل الأخير نزف النقاط للجولة الرابعة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز في بريدة لحساب الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده؛ حيث رفع التعاون رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثامن، وأيضاً رفع الاتفاق رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.
النيران الصديقة منحت التقدم مبكراً للتعاون منذ الدقيقة 13 عن طريق مدافع الاتفاق سعيد الربيعي الذي حول عرضية ميتشيل ديوك في شباك فريقه.
ورفض لاعبو الاتفاق الدخول لغرفة تبديل الملابس متأخرين بالنتيجة؛ حيث تمكن فيليب كيش من تعديل النتيجة من علامة الجزاء عند الدقيقة (44).
في الشوط الثاني محاولات الفريقين للتسجيل لم تأت بثمارها ليطلق الحكم محمد الهويش صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
05:32 PM
في الجولة السادسة من دوري المحترفين
حسم التعادل الإيجابي مواجهة التعاون وضيفه الاتفاق بهدف لمثله ليواصل الأخير نزف النقاط للجولة الرابعة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز في بريدة لحساب الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده؛ حيث رفع التعاون رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثامن، وأيضاً رفع الاتفاق رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.
النيران الصديقة منحت التقدم مبكراً للتعاون منذ الدقيقة 13 عن طريق مدافع الاتفاق سعيد الربيعي الذي حول عرضية ميتشيل ديوك في شباك فريقه.
ورفض لاعبو الاتفاق الدخول لغرفة تبديل الملابس متأخرين بالنتيجة؛ حيث تمكن فيليب كيش من تعديل النتيجة من علامة الجزاء عند الدقيقة (44).
في الشوط الثاني محاولات الفريقين للتسجيل لم تأت بثمارها ليطلق الحكم محمد الهويش صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
، التعادل الإيجابي سيد الموقف.. بين التعاون والاتفاق ،
المصدر : الخليج 365
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