السعودية تعتمد آلية جديدة لنشر مستجدات كورونا في المملكة

اعتمدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، آلية جديدة لنشر آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا في المملكة.

حيث أعلن المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، أثناء إيجاز صحفي، أن الآلية الجديدة تقضي بالإعلان عن مستجدات تفشي الفيروس التاجي في المملكة من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية، بدلا عن التقارير اليومية.

وأشار إلى استقرار معدل الإصابات الجديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، لافتاً في الوقت نفسه إلى تذبذب عدد الإصابات في تبوك.

وبين العالي، بأن التقيد بالاشتراطات الصحية يمثل السبب الرئيسي لتراجع معدل حالات كورونا في المملكة. وفق روسيا اليوم