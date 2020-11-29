«الصحة»: تسجيل 217 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 386 حالة ووفاة 14 شخصًا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 357128، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 346409، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 5884 حالة، فقد تم تسجيل 14 حالة وفاة، و386حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن أنه ستكون هناك آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

وقال متحدث الصحة: «ستكون هناك آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا الجديد في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية». بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية على تويتر.