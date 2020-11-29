وزارة الصحة تكشف عن آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا

من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن أنه ستكون هناك آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا في المملكة؛ وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.
وقال متحدث الصحة: «ستكون هناك آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا الجديد في المملكة؛ وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية»، حسب ما ذكره الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية على تويتر.
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