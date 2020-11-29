الأمير فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية المالديف

استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضًا:

الخارجية تهنئ التشادي حسين إبراهيم طه.. وتؤكد دعمه في خدمة قضايا الأمة

في رحلته السياحية إلى أملج.. المحافظ يستقبل سفير المالديف لدى المملكة