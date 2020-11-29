السعودية اليوم / سمو أمير عسير يدشن مركز الرعاية الحديثة في مركز صمخ ببيشة



أبها 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بمكتب سموه في ديوان الإمارة - عبر الاتصال المرئي - مشروع تطوير بيئة العمل ونموذج الرعاية الحديثة بمركز الرعاية الصحية في صمخ بمحافظة بيشة وذلك ، بمشاركة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

واطلع سموه على الخدمات الصحية والرعاية الأولية التي يقدمها المركز لأهالي مركز صمخ، مشيرًا إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على تقديم كافة الخدمات الطبية، والعناية الصحية بالمواطن والمقيم في كل جزء على أرض الوطن، مشددًا على أهمية تقديم الخدمات الصحية واستمراريتها بالجودة العالية.

من جهته قال معالي وزير الصحة خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي:" إن تدشين مركز الرعاية الصحية بمركز صمخ، يعد نقلة نوعية لمشروع تطوير بيئة العمل ونموذج الرعاية الحديث، وذلك من خلال إضافة عيادات استشارية وتفعيل 5 مسارات تمثلت في: مسار ارتفاع سكر الدم بالتعاون مع جميع المستشفيات، والسمنة، ومسار الولادة الآمنة بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال، ومسار الجلطات الدماغية بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالله، ومسار الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان بالتعاون مع مستشفى النقاهة والصحة النفسية".

بدوره أكد مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح الشهراني أن صحة بيشة تسعى إلى تطوير خدماتها الصحية وتطوير بيئة العمل للممارسين الصحيين بما يخدم صحة المرضى والمراجعين.

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16:44ت م

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