السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي بمدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة



السيح 14 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 29 نوفمبر 2020م واس

التقى محافظ الخرج مساعد الماضي اليوم , مدير إدارة مكافحة المخدرات بالخرج العقيد سعيد القرني ، ومدير الإدارة السابق العقيد ذعار العصيمي.

ونوه الماضي بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحماية أفراد المجتمع من مخاطرها، مثنياً على جهود العقيد العصيمي التي بذلها طيلة مدة عمله ، متمنياً للعقيد القرني التوفيق في مهام عمله الجديد.

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16:11ت م

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