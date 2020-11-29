السعودية اليوم / مالي تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باماكو 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مالي خلال الساعات الـ 24 الماضية 92 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات وصل إلى 4 آلاف و659 حالة إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، إضافة إلى 149 حالة وفاة.

// انتهى //

15:44ت م

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باماكو 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت مالي خلال الساعات الـ 24 الماضية 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات وصل إلى 4 آلاف و659 حالة إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، إضافة إلى 149 حالة وفاة.// انتهى //15:44ت م0114

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