شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: آلية جديدة للإعلان عن إصابات كورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وقال العبدالعالي بأن هناك حالات انتشار ملحوظة في المدينة المنورة ثم بدأت تتراجع بحمد الله، وذلك بفضل الله ثم بالأدوار المهمة التي قامت بها الجهات المختصة وإمارة المنطقة والتقيد بالإجراءات الاحترازية. وأضاف: بمشيئة الله بتقيد الجميع سيكون هناك تحسن لكافة المناطق، وعلينا التقيد بالاشتراطات الصحية.
كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل (217) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (14) حالات وفيات، وتسجيل (386) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (346,409) حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: آلية جديدة للإعلان عن إصابات كورونا في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.