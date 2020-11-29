شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: آلية جديدة للإعلان عن إصابات كورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

كشف متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي عن آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا الجديد في المملكة وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

وقال العبدالعالي بأن هناك حالات انتشار ملحوظة في المدينة المنورة ثم بدأت تتراجع بحمد الله، وذلك بفضل الله ثم بالأدوار المهمة التي قامت بها الجهات المختصة وإمارة المنطقة والتقيد بالإجراءات الاحترازية. وأضاف: بمشيئة الله بتقيد الجميع سيكون هناك تحسن لكافة المناطق، وعلينا التقيد بالاشتراطات الصحية.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل (217) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (14) حالات وفيات، وتسجيل (386) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (346,409) حالة.