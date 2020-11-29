كيفية إنشاء قائمة مهام وإدارتها على WhatsApp 

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يستخدم البعض قائمة المهام المعروفة أيضًا باسم To-Do List على الهواتف الذكية لتذكيره دائمًا بالأمور المهمة اليومية، وكشف موقع how to geek الإلكتروني أنه يمكنك إنشاؤها واستخدامها وإدارتها عبر تطبيق WhatsApp للرسائل الفورية.

وقال الموقع إنه لا يتوجب عليك مغادرة التطبيق لتحديث قائمة المهام الخاصة بك، وذلك باستخدام Any.Do الذي سيذكرك بمهامك القادمة، ويتيح لك إضافة مهام جديدة مباشرة من تطبيق المراسلة.

ولفت الموقع إلى أن هذه الميزة متاحة فقط للمستخدمين الذين اشتركوا في الخطة المميزة التي تبلغ 2.99 دولار أمريكي في الشهر فقط، وإليك كيفية إعدادها.

إعداد الخاصية على WhatsApp

1- لتمكين هذه الخدمة من WhatsApp، توجه إلى تطبيق Any.Do على الويب.

2- انقر فوق رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى للكشف عن قائمة منسدلة.

3- حدد دمج Integrations ثم انقر على تذكيرات واتساب WhatsApp Reminders.

4- اكتب رقم هاتفك المتصل بتطبيق واتساب.

5- سوف يرسل لك Any.Do رسالة نصية قصيرة للمصادقة ذات العاملين، ادخلها.

6- وستتلقى على الفور رسالة تأكيد.

7- لإنشاء مهمة جديدة، افتح تطبيق واتساب على جهاز آيفون أو أندرويد أو على الويب ثم اكتب المهمة التي تريدها ولتكن: إحضار مواد تجربة مادة العلوم.

8- يقوم الروبوت تلقائيًا بتحويل النص إلى عنوان في قائمة Any.Do الافتراضية الخاصة بك.

9- يمكنك ضبط الوقت مثل الأسبوع المقبل أو غدًا، وسيخطرك عندما يحين موعد المهمة.

10- إذا أردت إلغاء هذه الميزة، قم بزيارة موقع Any.Do على الويب وانتقل إلى قائمة رمز الترس> الدمج> تذكيرات واتساب> إيقاف.



