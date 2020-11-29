رئيسة هونغ كونغ بلا حساب مصرفي رغم تحكمها بأكبر بنوك العالم

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت رئيسة هونغ كونغ، كاري لام، في مقابلة تلفزيونية، إنها لا تستخدم البنوك، الأمر الذي ترتب عليه احتفاظها بأكوام من النقود في المنزل، على حد وصفها.

وبحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ، فإن عدم استخدام البنوك ليس اختيارًا شخصيًا بل أمر فرضه الواقع؛ لأنها محرومة من الخدمات المصرفية الأساسية بسبب العقوبات الأمريكية.

وقالت لام إن حكومة هونغ كونغ تدفع لها نقدًا؛ لأنها لا تملك حسابًا مصرفيًا بعد العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة ومسؤولين آخرين، وقد جاءت تلك العقوبات ردًا على دورها في تقويض استقلال هونغ كونغ عن الصين.

وقالت لام لقناة هونغ كونغ الدولية للأعمال: الآن تجلس أمامك الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومع ذلك لا يتوفر لها خدمات مصرفية، أنا أستخدم النقود كل يوم، لكل الأشياء، لدي أكوام من النقود في المنزل لأن الحكومة تدفع لي راتبي نقدًا لأنني لا أملك حسابًا مصرفيًا، وهذا يعني أيضًا أن أي بنوك تتعامل معي تخاطر بفرض عقوبات قد تهدد وصولها إلى النظام المالي الأمريكي، ويمتثل لهذا الأمر أكبر البنوك الصينية التي تديرها الدولة وتلك التي في هونغ كونغ أيضًا.

وتعد هونغ كونغ واحدة من أكبر خمسة مراكز مالية في جميع أنحاء العالم، ويوجد بها 70 من أكبر 100 بنك في العالم، وفي عام 2018 كان إجمالي الدخل القومي نحو نصف تريليون مليار دولار.



