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البنك المركزي السعودي يمدد برنامج تأجيل الدفعات حتى نهاية مارس 2021
لدعم تمويل القطاع الخاص والمحافظة على التوظيف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) – أحد برامج “ساما” لدعم تمويل القطاع الخاص – لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام 2021م؛ وذلك استمرارًا في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
كما تأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة “أيدها الله” المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 87 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 77,3 مليار ريال.
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