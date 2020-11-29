الشرطة السعودية تكشف هوية المرأة المتوفاة داخل حقيبة كبيرة بمكة

بعد ساعات من الكشف عن الواقعة المؤسفة التي تم العثور فيها على حقيبة ملقاة بأحد شوارع مكة المكرمة، والحصول بداخلها على سيدة مقتولة بالقرب من الدائري الرابع في المشاعر المقدسة، الأمر الذي أثار ضجة كبرى في المنطقة، ما دفع الأجهزة الأمنية لتكثيف البحث لمعرفة هوية هذه المرأة، ومحاولة الوصول السريع للجناة وكشف ملابسات ولغز الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف هوية المرأة المقتولة

وبالفعل وبعد ساعات قليلة، نجحت الأجهزة الأمنية في الوصول ومعرفة هوية المرأة المقتولة، وكشفت مصادر خلال تصريحات صحفية، أن الضحية مقيمة من الجنسية الإندونيسية، وتبلغ من العمر 24 عامًا، وأفادت التحقيقات الأولية أن كفيلها قد أبلغ عن تغيبها عن العمل، في الوقت الذي استلمت النيابة العامة بمكة المكرمة أوراق القضية لإكمال التحقيقات لكشف أسباب الوفاة بحكم الاختصاص.

تفاصيل الواقعة

وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية السعودية، إخطارًا بالعثور على جثة داخلة شنطة أو حقيبة ملقاة لأحد شوارع مكة المكرمة، عثر عليها أحد الأشخاص أثناء التنزه عند مروره بالمشاعر المقدسة على حقيبة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، واشتباهه فيها، وعند تحققه مما بداخلها عُثر على المرأة متوفاة، فانتقلت على الفور قوات من الشرطة للوقوف على تفاصيل الواقعة، وتم الكشف عن هويتها، وجاري تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى لغز القتل وإلى الجاني وراء تلك الجريمة.