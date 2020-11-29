شكرا لقرائتكم خبر عن كراني: فترة انتقالية مبكرة بين فصلي الشتاء والخريف.. وشتاء قارس ممطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد خبير الطقس حسن كراني أنه بعد 72 ساعة ستستقبل السعودية فترة انتقالية مبكرة بين فصلَي الخريف والشتاء بتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة، ودرجات حرارة منخفضة تعد مؤشراً لقدوم شتاء قارس وممطر بعون الله، بصحبة تقلبات جوية متسارعة، مضيفا: علينا من الآن الاستعداد لذلك، لأننا نعيش فترة تغيُّر مناخي.

وتوقع الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات» المناخية، عبدالعزيز الحصيني، استمرار حالة سقيا الممطرة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال الحصيني: «من اليوم (الأحد) 144/4/14هـ، إلى صباح (الإثنين)، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق: الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت وقطر والبحرين واليمن».

وأضاف: «متوقع استمرار الأمطار وحالة ارتدادية من (الثلاثاء) 1442/4/16هـ، تستمر عدة أيام، وفق ما ترسمه النماذج العددية للطقس، يبقى هذا توقعاً والتغيير وارد»، متوقعا انخفاض في الحرارة على مناطق: الشمالية وتبوك والجوف من يوم (الإثنين).