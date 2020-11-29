السعودية | الصحة السعودية تطلق حملة توعوية "عيونك تكفي"

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية تطلق حملة توعوية "عيونك تكفي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت "الصحة السعودية"، اليوم الأحد، حملة توعوية تفاعلية تحت شعار "عيونك تكفي" تهدف من خلالها إلى التذكير بأهمية لبس الكمامة في كل مكان، وحث كافة أفراد المجتمع على الالتزام بلبسها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، حيث على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية ومقاطع الفيديو التي تبين فوائد الكمامة، حيث سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية بفيروس كورونا، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء الفيروس بعنوان "الوقاية من كورونا"، حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا COVID-19، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم في الوقاية منه والحد من انتشاره، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.