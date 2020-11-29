شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تعلن عن 217 حالة إصابة وآلية جديدة للإعلان عن الحالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 386 حالة تعافي جديدة، فضلًا عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، عن آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا المستجد في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية، مؤكدًا على توقف نشر حالات الإصابات اليومية بكورونا، والاكتفاء بنشر استعراض أسبوعي للمؤشرات.

وأشار متحدث وزارة الصحة، إلى استقرار عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن وجود تذبذب في الإصابات في تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتًا إلى أنه كان هناك حالات انتشار ملحوظة في المدينة المنورة ثم بدأت تتراجع؛ بعد الأدوار المهمة التي قامت بها الجهات المختصة وإمارة المنطقة والتقيد بالإجراءات الاحترازية.