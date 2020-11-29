تعليم الطائف يطلق فعاليات ملتقى ريادة الأعمال عن بُعد

أطلق تعليم الطائف ممثلًا في الشؤون التعليمية بنات «إدارة نشاط الطالبات»، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى ريادة الأعمال «اقتصاد مزدهر ووطن طموح» الذي تنظمه إدارة نشاط الطالبات عن بُعد، برعاية المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي وبمشاركة العديد من خبراء المجال الريادي، ومشاركة عدد من ممثلي الإدارات التعليمية، ومشرفي ومشرفات العموم بالوزارة، وحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية «بنات» ومديرة إدارة نشاط الطالبات، ومديرات ومشرفات النشاط الطلابي في المناطق التعليمية، وعدد من منسوبي الجامعات والمهتمين بريادة الأعمال والمنتمين للمؤسسات العامة أو الخاصة أو أندية الحي.

ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والوعي المالي وتعزيز القيم والمهارات للطالبات وتهيئتهم لسوق العمل؛ حيث أكد المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي، أن وزارة التعليم تبذل الكثير من الجهود من أجل الطلاب والطالبات لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة –يحفظها الله– مشيرًا إلى أهمية السعي إلى نشر الوعي للطالبات والطلاب بهدف التشجيع على الإبداعات وتنمية المهارات لكي يكونوا قادرين على استثمار الإمكانات المجتمعية لتحقيق رؤية 2030.

فيما أشارت مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي إلى الدور الهام لريادة الأعمال في المملكة؛ وذلك من خلال إطلاق مبادرة «السعودية تبرمج»، بالشراكة مع وزارتي التعليم والاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة الاتصالات السعودية، ونجح ذلك في استقطاب مليون سعودي للمشاركة.

وتناول الدكتور عبدالله العتيبي رئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الطائف، دور الجامعات في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أهمية تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي غير النفطي.

وأكد الدكتور بندر الحارثي رئيس قسم التسويق بجامعة الطائف، أهمية التسويق ودراسة احتياجات المستهلك، والعمل للوصول إلى تحقيق هذه الاحتياجات من أجل رضاء العميل.

وأضافت الدكتورة هيفاء الدحلان المتخصصة بريادة الأعمال بمنطقة عسير، أهمية دور حاضنات الأعمال في تطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الطالبات، مشيرةً إلى حرص المملكة على تمكين المرأة والشباب.

وتناولت منى الزهراني الرئيسة التنفيذية لحاضنات ومسرعات الأعمال؛ التعريف بدور حاضنات الأعمال، وأنها أنشأت دور الريادة في الطائف، ووفرت مساحة عمل لكافة الخدمات وكان الإقبال أكبر من المتوقع.

بدورها، أشارت خبيرة ريادي جملاء الجعيد، إلى أن الملتقى يساهم في تنمية الفكر وتعزيز القيم والمهارات للطالبات ونشر ثقافة العمل الحر لدخول سوق العمل وتحقيق رؤية المملكة 2030، واختُتم اللقاء بالتكريم وتقديم الشهادات للجهات المشاركة.