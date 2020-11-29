مواطن يطلق أعيرة نارية في الهواء داخل أحياء سكنية.. وشرطة الرياض تضبطه

ألقت شرطة الرياض، اليوم الأحد، القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وأشار مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ إلى الفيديو المتداول الذي يظهر فيه شخص يتباهى بسلاح ناري أثناء تجوله بمركبته في طريق عام بمحافظة الأفلاج ويطلق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وأوضح أنه أقدم على ذلك دون مسؤولية منه بعواقب الأمور، ووثق تلك الجريمة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

ولفت الرائد خالد الكريديس إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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