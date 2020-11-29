جامعة الباحة: أكثر من 80 ألف مستفيد و4141 جلسة عبر برنامج «رافد»

أوضحت جامعة الباحة بلوغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج «رافد» للتعليم عن بعد، بالجامعة، 80871 مستفيدًا؛ حيث جرى رصد أكثر من 42333 واجبًا إلكترونيًّا، فيما بلغ عدد الجلسات المنشأة 4141 جلسة، ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 74974، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 13283 ساعة.

وأكدت الجامعة وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج «رافد» لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وتعيين فريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات؛ حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 174 بلاغًا.

وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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