مجلس جامعة جازان يعين ويبتعث 76 عضو هيئة تدريس

رأس رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم، مجلس الجامعة في جلسته العاشرة للعام 1441هـ، التي عقدت عن بعد بمشاركة الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد أبو راسين؛ أن المجلس وافق على عدد من القرارات، شملت الموافقة على تعيين 17 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، على رتبة أستاذ مساعد، و16 على رتبة محاضر، والموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 59 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، كما قرر المجلس منح درجة الماجستير لـ4 طلبة وطالبات.

وبيَّن الدكتور أبو راسين أن المجلس أوصى بالموافقة على اللائحة التنظيمية لأوقاف جامعة جازان، والموافقة على التقويم الأكاديمي لعمادة الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، كما وافق على اعتماد اللغة الإنجليزية لغة التدريس في مقررات وأقسام كلية إدارة الأعمال، وعلى تغيير مراجع مقررات السنة الأولى المقدمة من معهد اللغة الإنجليزية بكلية التطبيقات الصناعية ببيش، والموافقة على ملحق اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجامعة وبنك البلاد، وعلى بعض الموضوعات البحثية والأكاديمية لبعض أعضاء هيئة التدريس (اتصال علمي – ندب – نقل).