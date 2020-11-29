14 مليونا المسجلين في تطبيق موعد الصحي

قال وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إن المملكة أخذت ‏الصحة الرقمية كأولوية قصوى لتطوير الخِدْمات الصحية في المملكة، حيث تم البدء في مجموعة من المشاريع منها تطبيق «موعد» والتي تعطي خدمة حجز المواعيد ‏المركزية، وقد سجّل في هذا التطبيق 14,000,000 شخص وعمل أكثر من 60,000,000 موعد وكذلك خدمة (الرعاية الصحية عن بعد) أو الرعاية الصحية الافتراضية عن طريق تطبيق (صحة) والذي يتيح لأي شخص التواصل مع الطبيب عن بعد، وهذا ولله الحمد تقدم كبير ‏في توفير خدمة صحية للكثير، وهذه الخدمة الصحية تم توفيرها منذ أكثر من عامين.

وأضاف في كلمته، التي ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي (HIMSS) في الرياض «عبر الشبكة الافتراضية» أن مؤتمر همس 2020 سيتطرق للتحول في الصحة الرقمية، والتي سيكون لها دور محوري هائل في تطوير الخِدْمات الصحية والارتقاء بها. ‏

وأشار إلى أن الصحة عملت على تطبيقات توفير الأدوية إلكترونيا؛ إذ إن الشخص تأتيه رسالة ويستطيع أخذ الدواء من أي صيدلية من خلال مشروع "وصفتي" والذي أسهم في زيادة مستوى الرضا، وكذلك إعادة تمويل الوصفة عن بعد لمن يحتاج، ‏‏وأكد أن لدينا مشاريع كثيرة حقيقية ‏قادمة في الطريق، منها الملف الصحي الموحد مشروع "نفيس" والذي يضم منظومة صحية متكاملة، الملف الصحي الموحد ونتوقع قريباً أن تظهر نتائجه وهو مشروع هائل ويحتاج عدة سنوات ‏حتى يكتمل، وهناك أيضا العيادات الافتراضية والتي بدأ تطبيقها وتنفيذها خلال الجائحة‏، وقريباً سيتم التوسع بها بشكل أكبر، وهذا يتيح التواصل ‏مع الطبيب بموعد مع توفير كل بيانات المريض وأي معلومات صحية أو اختبارات عملها المريض يستطيع الطبيب الاطلاع عليها.

ونوه إلى عزم الصحة للسعي في توحيد تطبيقاتها بحيث تكون لدينا بوابة واحدة وتطبيق واحد الخدمات للصحية في المملكة يتيح الوصول إلى جميع التطبيقات الصحية من خلال تطبيق صحتي، ونتوقع أن ينطلق هذا في بداية عام 2021، وكذلك الذكاء الاصطناعي سوف يكون له دور كبير في إحداث نقلة نوعية من خلال ربط الأجهزة المختلفة ‏باستخدام تقنية الأشياء ‏في الصحة الرقمية.

واختتم الدكتور الربيعة كلمته بأننا في المملكة نؤمن أن الصحة الرقمية سوف تحدث الفرق الهائل في تقديم الخدمات الصحية، لذا فهي أحد أركان التحول الأساس الذي نعمل عليه في القطاع الصحي.