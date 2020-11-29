شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية :ضرورة الاستفادة من خبرات اللاعبين القدامى والان نبدء بالتفاصيل
- الربط بين اللاعبين القدامى والأندية وتهيئة برامج مشتركة مع الناشئين
وأكد سموه ضرورة الاهتمام باللاعبين القدامى ورعايتهم، وتقديم البرامج الملائمة لهم، والحرص على تنمية قدراتهم، والاستفادة من خبراتهم، واستثمارها في تطوير الرياضات المختلفة، مشيراً لأن الطاقات الوطنية في كل المجالات، ثروة لابد من الاستفادة منها، مبيناً أهمية الربط بين اللاعبين القدامى والأندية الرياضية، وتهيئة برامج مشتركة مع اللاعبين الناشئين، متمنياً سموه للجنة والقائمين عليها التوفيق.
من جهته قدم المدرب خليل الزياني شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للجنة وحرصه الدائم على الالتقاء باللاعبين القدامى، وتشجيع المجتمع الرياضي للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.
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