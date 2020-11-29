شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منزل يستخدم في تجهيز الأطعمة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

• إتلاف 300 كيلو لحوم مجهولة المصدر ضبطت بلدية وسط الدمام بالتعاون مع بلدية شرق الدمام وشعبة الضبط الإداري بشرطة المنطقة الشرقية منزل يستخدم كمسكن ومعمل مخالف لتحضير الأطعمة وتوزيعها في أحد المطاعم. وتم إغلاق المنزل والمطعم وإتلاف 300 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر والعمل على استكمال الإجراءات النظامية.

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