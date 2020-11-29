شكرا لقرائتكم خبر عن "إجادة التعليمي" .. مبادرة تطوعية بـ"تعليم الشرقية" والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الإشراف التربوي بقطاعية "البنين – والبنات" مبادرة بعنوان "إجادة التعليمي" يأتي ذلك ضمن خارطة الأنشطة التطوعية التي يحرص منسوبي تعليم المنطقة على تبنيها بما يدعم تحسين التحصيل الدراسي بين صفوف الطلبة.

وأشار مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، بأن مبادرة "إجادة التعليمي" الذي انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الماضي هو عمل تطوعي يهدف إلى تقديم دروس دعم المستوى التحصيلي الدراسي لبعض الفئات من الطلاب والطالبات الأقل أداء والعمل على تحسين نواتج التعلم وذلك عبر إنشاء مركز الخدمات الطلابية "إجادة" والذي يقدم خدماته التعليمية عن " بعــــــد " عبر برنامج التيمز.

كما لفت الباحص، إلى المراحل والصفوف التي تستهدفها المبادرة التي تقدم على مدى أربعة أيام بالأسبوع والمتمثلة في: المرحلة الابتدائية ( الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مواد "لغتي الجميلة، الرياضيات، والعلوم) ، إضافة إلى استهداف طلبة المرحلة المتوسطة في مواد "لغتي الخالدة، والرياضيات، والعلوم"، كذلك استهداف طالبة المرحلة الثانوية حسب أرقام المقررات التالية " الرياضيات 1-2-3، اللغة الإنجليزية 1-2-5، فيزياء 1-2-3، كيمياء 1-2-3، أحياء 1-2-3".

ونبه الباحص، إلى حزمة من الأهداف التفصيلية التي تتمركز في إطار المبادرة ومنها: الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلبة في الأداء التعليمي وإكسابهم المهارات الأدائية اللازمة، إضافة إلى مساعدة الطلبة الذين يحتاجون إلى جهود تعليمية أو تربوية وإرشادية من خلال تزويدهم بالمهارات، كذلك الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية المخالفة للأنظمة والتعليمات.