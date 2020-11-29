عودة تركي آل الشيخ ترفع زخم الترفيه

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

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رفعت عودة المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ إلى المملكة حالة الزخم التي ترتبط بصناعة الترفيه في المملكة حيث من المقرر أن تشهد السعودية على مدى العام المقبل العديد من الفعاليات الترفيهية لاستكمال المسيرة التي بدأتها الهيئة قبل جائحة كورونا.

عودة تركي آل الشيخ

وكان تركي آل الشيخ وصل مساء أمس السبت، إلى العاصمة الرياض قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاجية دامت عدة أشهر وتأجلت فيها عودته للرياض أكثر من مرة.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو وثق وصوله إلى الرياض وعلق عليه بقوله: “الحمد لله الرياض”. وفور نزوله من الطائرة خر تركي آل الشيخ ساجدًا في أرض المطار، حمدًا لله على وصوله سالمًا لأرض الوطن.

وانهالت التعليقات التي ترحب بعودة رئيس هيئة الترفيه فيما أكد عدد من منسوبي الهيئة أن عام 2021 سيشهد زخمًا ترفيهيًا غير مسبوق.

لقاء منسوبي هيئة الترفيه

وكان آل الشيخ كشف في وقت سابق أنه سيلتقي منسوبي هيئة الترفيه في مكتبه في الرياض لاستئناف العمل على أجندة الترفيه التي تعطلت بسبب جائحة كورونا.

حالة تركي آل الشيخ الصحية

وأصيب رئيس هيئة الترفيه قبل عدة أشهر بوعكة صحة وغادر للعلاج في الخارج، وكان من المقرر له العودة في نهاية الشهر الماضي، لكن حدث له طارئ طبي دفعه لتأجيل العودة للسعودية.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن عن موعد عودته إلى العاصمة الرياض، كاشفًا أن ذلك سيكون يوم السبت 31 أكتوبر 2020. وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “السبت off للرياض بإذن الله” إلا أنه لم يعد في هذا التاريخ لكن بسبب تعرضه لظرف صحي طارئ تم تأجيل العودة إلى يوم 28 نوفمبر.

وبدأ تركي آل الشيخ في المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقًا للجدول الزمني الموضوع له من قبل الأطباء المتخصصين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر.

ومن المعروف أن آل الشيخ أجرى مؤخرًا عمليتين جراحيتين، وأقام منذ 3 أشهر بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلة علاجه بعد العمليات الجراحية.

وانهالت الدعوات من المسؤولين والمواطنين على المستشار آل الشيخ، متمنين له الصحة ودوام العافية والعودة للوطن بسلام.

