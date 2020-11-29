السعودية | الربيعة: ‏الصحة الرقمية أولوية قصوى في السعودية

شكرا لقرائتكم الربيعة: ‏الصحة الرقمية أولوية قصوى في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الصحة السعودي رئيس المجلس الصحي، الدكتور توفيق الربيعة، إن المملكة أخذت ‏الصحة الرقمية كأولوية قصوى لتطوير الخِدْمات الصحية، حيث تم البدء في مجموعة من المشاريع، منها تطبيق (موعد)، الذي يتيح خدمة حجز المواعيد ‏المركزية وقد سجّل في هذا التطبيق 14,000,000 شخص، واستفاد منه أكثر من 60,000,000، وكذلك خدمة (الرعاية الصحية عن بعد) أو الرعاية الصحية الافتراضية عن طريق تطبيق (صحة) والذي يتيح لأي شخص التواصل مع الطبيب عن بعد، مشيرا إلى تقدم كبير ‏في توفير خدمة صحية للكثيرين.

وأضاف في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي (HIMSS) في الرياض "عبر الشبكة الافتراضية"، أن مؤتمر همس 2020 سيتطرق للتحول في الصحة الرقمية، والتي سيكون لها دور محوري هائل في تطوير الخِدْمات الصحية والارتقاء بها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار إلى أن الصحة عملت على تطبيقات توفير الأدوية إلكترونياً بحيث إن الشخص تأتيه رسالة ويستطيع أخذ الدواء من أي صيدلية من خلال مشروع (وصفتي) والذي أسهم ‏في زيادة مستوى الرضا.

‏‏وأكد أن لدى السعودية مشاريع كثيرة حقيقة ‏قادمة في الطريق، منها الملف الصحي الموحد مشروع (نفيس)، والذي يضم منظومة صحية متكاملة، والملف الصحي الموحد ونتوقع قريباً أن تظهر نتائجه، وهو مشروع هائل ويحتاج عدة سنوات ‏حتى يكتمل، وهناك أيضا العيادات الافتراضية والتي بدأ تطبيقها وتنفيذها خلال الجائحة‏ وقريباً سيتم التوسع بها بشكل أكبر، وهذا يتيح التواصل ‏مع الطبيب بموعد مع توفير كل بيانات المريض وأي معلومات صحية أو اختبارات عملها المريض، ويستطيع الطبيب الاطلاع عليها.

ونوه الربيعة بعزم الصحة السعي في توحيد تطبيقاتها بحيث يكون لدينا بوابة واحدة وتطبيق واحد الخدمات للصحية في المملكة يتيح الوصول إلى جميع الخدمات الصحية من خلال تطبيق صحتي، ونتوقع أن ينطلق هذا في بداية عام 2021، وكذلك الذكاء الاصطناعي وسوف يكون له دور كبير في إحداث نقلة نوعية من خلال ربط الأجهزة المختلفة ‏باستخدام تقنية الأشياء ‏في الصحة الرقمية.

واختتم الدكتور الربيعة كلمته بأننا في السعودية نؤمن أن الصحة الرقمية سوف تحدث الفرق الهائل في تقديم الخدمات الصحية لذا فهي أحد أركان التحول الأساس الذي نعمل عليه في القطاع الصحي.

يشار إلى أن عدد المسجلين في المؤتمر تجاوز 22 ألف مشارك فيما حضر الافتتاح أكثر من 10 آلاف شخص.