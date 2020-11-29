محمد بن مسعود - الدمام - 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 02:46 PM

ضمن محاور تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

معهد الإدارة ينفذ برنامج "التميز المؤسسي" لمنسوبي "الموارد البشرية"

ضمن محاور تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ وبهدف رفع مستوى الخدمات وتحقيق التميز المؤسسي في القطاع العام، نفذ معهد الإدارة العامة برنامج "التميز المؤسسي" الخاص الموجه لمنسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يبدأ من اليوم الأحد، ولمدة أربعة أسابيع.

وأكد مدير إدارة البرامج الخاصة الدكتور بدر الحربي، أن برنامج التميز المؤسسي يهدف إلى ضمان جودة وتميز مخرجات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو فرصة لتحسين وتعزيز الأداء المؤسسي، حيث يشتمل البرنامج على أربع مواد تدريبية هي: إدارة التميز المؤسسي، قياس الأداء المؤسسي، النماذج والجوائز العالمية في إدارة التميز المؤسسي، إدارة التغيير المؤسسي، ويشارك فيه 22 موظفًا من منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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