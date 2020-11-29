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شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تعلن استمرار الحالة المطرية حتى الخميس المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم الأثنين إلى يوم الخميس المقبل.
وأضافت أن هطول الأمطار سيكون على مكة المكرمة والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية.
وأكدت أن تلك الأجواء سيصاحبها رياح نشطة وضباب وتساقط البرد على بعض محافظات تلك المناطق.
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