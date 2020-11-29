شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق عقبة حزنة بمحافظة بلجرشي احترازيًّا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

وجهت إدارة المرور في منطقة الباحة، اليوم الأحد، بإغلاق طريق عقبة حزنة بمحافظة بلجرشي احترازيًّا.

وجاء قرار الإدارة بالإغلاق بسبب هطول أمطار غزيرة، ووجود عوائق بالطريق لذلك تم إغلاقه حرصاً على سلامة مرتاديه.

يذكر أن الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة نبهت باستمرار هطول الأمطار على المحافظة حتى الساعة العاشرة مساءً.