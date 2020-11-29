شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف 7 شاحنات متجاوزة للأحمال النظامية بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): تمكن فرع وزارة النقل في نجران، من إيقاف وحجز 7 شاحنات متجاوزة للأحمال النظامية بمقدار 100 طن/شاحنة. تمكن فرع وزارة النقل في نجران، من إيقاف وحجز 7 شاحنات متجاوزة للأحمال النظامية بمقدار 100 طن/شاحنة. وأوضح فرع الوزارة أنه جاري تطبيق نظام حماية المرافق العامة على أصحاب الشاحنات بغرامات مالية، وتكليفهم بتوزيع الحمولات الزائدة على شاحنات أخرى.

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